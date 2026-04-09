Polis Haftası\'nda Şehitler Anıldı

Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce Buçuktepe ve Yenişehir Mezarlığı'nda düzenlenen programa, şehit yakınları, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Görevleri başında şehit düşen polis memurları Cem Kerman, Nefize Çetin Özsoy, Serhan Alışkan ve Gökmen Şimşek başta olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehit yakınları mezar başında dua ederken, katılımcılar da kabirlere çiçek bıraktı.

Program yapılan duaların ardından sona erdi.