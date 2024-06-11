Edirne\'de polis ve göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı

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Edirne'de polis ile il göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde il merkezi ve ilçelerde asayiş uygulamaları devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda 7 ekip 22 personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibinin destek verdiği uygulamada, yabancı uyrukluların kontrolü yapıldı. Uygulamaya, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Denetimlerde 179 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 92 araçtan 16 sürücüye eksiklikleri nedeniyle 136 bin 658 idari para cezası uygulandı.

Ekipler 5 ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladı, 2 araç trafikten men edildi.