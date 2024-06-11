Edirne'de polis ve göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı - Son Dakika
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Edirne'de polis ve göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı

Edirne\'de polis ve göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Edirne il merkezi ve ilçelerinde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 179 kişi GBT kontrolü yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı. Trafik ekipleri ise 92 araçtan 16 sürücüye idari para cezası uyguladı ve 5 ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladı.

11.06.2024 11:43
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Edirne'de polis ile il göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde il merkezi ve ilçelerde asayiş uygulamaları devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda 7 ekip 22 personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibinin destek verdiği uygulamada, yabancı uyrukluların kontrolü yapıldı. Uygulamaya, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Denetimlerde 179 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 92 araçtan 16 sürücüye eksiklikleri nedeniyle 136 bin 658 idari para cezası uygulandı.

Ekipler 5 ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladı, 2 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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