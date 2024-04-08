Edirne\'de Ramazan Bayramı öncesinde havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi

Edirne'de Ramazan Bayramı öncesinde ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Trafik Jandarması Timleri çeşitli noktalarda radarlı hız denetimleri gerçekleştirdi.
Bayram tatilinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Keşan- Enez ve Edirne- Süloğlu karayolunda hız ihlallerinin önlenmesi ve trafik kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanması için havadan dron kamera destekli radarlı hız denetimleri de yapılıyor.
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Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaşan Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi, 50 ülkeden 1.800 turisti ağırlayacak. Gemi, bir gece ve iki gün boyunca Tianjin'de demirleyecek ve turistlerin çoğu Beijing ve Tianjin kentlerinde gezinti yapacak. Liman, 2024 yılından bu yana 22 kruvaziyer gemisi ve 68.000 turisti ağırladı.
TÜİK verilerine göre, 2024 yılının ilk 3 ayında Erzincan'da 147 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 243 kişi yaralandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise toplamda 2 bin 162 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası tespit edildi.
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