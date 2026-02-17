Edirne'de 'Ramazan Sokağı' Etkinliği - Son Dakika
Edirne'de 'Ramazan Sokağı' Etkinliği

17.02.2026 16:12
Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ramazan temalı süslemelerle 'Ramazan Sokağı' oluşturdu.

Edirne'de Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilahiler ve maniler eşliğinde okullarını süsleyerek "Ramazan Sokağı" oluşturdu.

Öğretmenleri rehberliğinde hazırlık yapan öğrenciler, okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla donattı.

Etkinlik kapsamında hazırlanan görseller, fenerler, ayet ve hadislerin yer aldığı panolar ile geleneksel ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.

Süslemelerin yoğunlaştığı koridorda "Ramazan Sokağı" adı verilen özel alan oluşturuldu, öğrenciler çalışmaları sırasında maniler ve ilahiler seslendirdi.

Okul Müdürü Lokman Kızılyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanda birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularının daha güçlü hissedildiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Kızılyar, şöyle konuştu:

"Etkinlikler kapsamında öğrencilerimizin hazırladığı 'her güne bir ayet' çalışmaları ve 'Ramazan Sokağı' düzenlemeleri devam ediyor. Okulumuzda bununla birlikte mukabele çalışmalarımız sürüyor. İftar programlarımız olacak. Ramazanı hissettirmek, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve çocuklarımızı değerlerimizle birlikte geleceğe taşımak adına bu çalışmayı yürütüyoruz."

Öğrencilerden Betül Karadayı da "Ramazan Sokağı" için özel görseller hazırladıklarını ifade etti.

Arkadaşlarıyla okullarını ramazana hazırladıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Karadayı, "Çok huzurlu hissediyorum. Arkadaşlarımla hem eğleniyoruz hem de anlamlı bir iş yapıyoruz. Kendimizi yararlı hissettiğimiz için mutluyuz." dedi.

Öğrenci Songül Çiftçi ise ramazana özel ayetleri, hazırladıkları görsellerle okulda sergileyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Edirne, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
