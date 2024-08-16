Edirne'de Ressam Hatai Abdullayev, Yusuf Dikeç'i Resmetti

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Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış stiliyle dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'i resmetti.

Ressam, Dikeç'in portresini çizerken çekilen görüntülerini, sporcunun olimpiyatlardaki atış görüntüleriyle birleştirerek "Menem Türk" adlı şarkı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

Abdullayev, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden sporculara teşekkür ettiğini söyledi.

Dikeç'in resmini, Türk halkını gururlandıran tüm sporcuları temsilen yaptığını belirten Abdullayev, "Resmin bir parçası olan hedef tahtasında, Yusuf Dikeç'in vurduğu noktayı çizmeyi unuttuğumu zannedenler oldu. Orayı, Dikeç'in ateş ederek delmesi için boş bıraktım. Resmi satın almak isteyen çok oldu. Ben bu resmi Yusuf Dikeç'e hediye etmek isterim. Ateş ederek tam ortadan deldiği zaman tablo tamamlanmış olacak." diye konuştu.