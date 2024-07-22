Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, trafik denetimi yapıldı

Edirne'de yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve şüpheli sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca, Enez'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı ve trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürüldü. Jandarma ekipleri, sürücüleri trafik kuralları ve yol güvenliği konusunda uyardı.

22.07.2024 09:13
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Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyündeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Enez'de, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Abdurrahim köyünde denetim yapan jandarma ekipleri, şüpheli H.U'yu durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Trafik denetimi

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü'ye bağlı Dereköy köyünde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Araçları denetleyen ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirdi.

Ekipler, sürücülere kask ve koruyucu ekipman kullanmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Jandarma, trafik, Edirne, Enez, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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