Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, trafik denetimi yapıldı

Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyündeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Enez'de, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Abdurrahim köyünde denetim yapan jandarma ekipleri, şüpheli H.U'yu durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Trafik denetimi
Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü'ye bağlı Dereköy köyünde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
Araçları denetleyen ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirdi.
Ekipler, sürücülere kask ve koruyucu ekipman kullanmaları uyarısında bulundu.
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