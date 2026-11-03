Edirne\'de sabah başlayan kuvvetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'de kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış, kentte aralıklarla devam ediyor.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinde yağış başladı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığındı. Polis ekipleriyse ana arterlerde önlem aldı.

Yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.