Edirne'de sabah başlayan kuvvetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu - Son Dakika
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Edirne'de sabah başlayan kuvvetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

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Edirne\'de sabah başlayan kuvvetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu
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MGM'nin uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinde kuvvetli yağış başladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığındı, polis ana arterlerde önlem aldı ve yağışın yarın da sürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'de kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış, kentte aralıklarla devam ediyor.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinde yağış başladı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığındı. Polis ekipleriyse ana arterlerde önlem aldı.

Yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edirne'de sabah başlayan kuvvetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu - Son Dakika
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