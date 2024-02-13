Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne\'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de hava sıcaklığının 9 derece olduğu bir günde, zaman zaman sağanağa dönüşen yağış yayaları hazırlıksız yakalayarak korunaklı alanlara sığınmalarına neden oluyor. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

13.02.2024 11:29
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Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman sağanağa dönüşen yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar, ıslanmamak için korunaklı alanlara sığınıyor.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarıyor.

Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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