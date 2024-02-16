Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

16.02.2024 09:13
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Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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