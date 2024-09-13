Edirne'de Sağanak Yağmur Zorluklar Yaşattı

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Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de sağanak yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne'de öğle sağanak yağış, il genelinde etkili oldu. Edirne'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şehrin bazı bölgelerindeki yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle tedbir aldı. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmurun dinmesini bekledi.

Öte yandan, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı Meriç Nehri ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.