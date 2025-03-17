Edirne'de Sahipsiz Köpekler Toplanıyor

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri toplayarak barınaklara taşıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanların güvenli bir ortamda rehabilite edilmesini sağlamak ve toplum güvenliğini korumak amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kırsal bölgelerde tespit edilen sahipsiz köpekleri topluyor.

Kent genelinde 9 ilçe ve 253 köyde çalışma yapan ekipler, kırsal bölgelerde toplanan sahipsiz köpekleri Edirne, Uzunköprü ve Keşan'daki hayvan barınaklarına yerleştiriyor.