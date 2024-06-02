Edirne'de sahte araç basın kartı kullanan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de sahte araç basın kartı kullanan firari hükümlü yakalandı

Edirne\'de sahte araç basın kartı kullanan firari hükümlü yakalandı

Edirne'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, sahte araç basın kartlarıyla dolaşan firari hükümlüyü gözaltına aldı. Yapılan kontrolde hükümlünün sahte plaka takmak, muayene süresi geçtiği için trafikten men edilen araca izin süresinin sonunda muayenesini yaptırmadan trafiğe çıkarmak suçlarından ceza yazıldı.

02.06.2024 18:21
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Edirne'de, sahte araç basın kartlarıyla otomobiliyle gezen firari hükümlü gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri U.K'nin kullandığı 34 KIF 377 plakalı otomobili kent girişinde durdurdu.

Yapılan kontrolde U.K'nın 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ve 11 suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin otomobilin ön camında astığı "basın haber aracı" ile ve çeşitli televizyon kanallarına ait logolarının yer aldığı kartların da sahte olduğu tespit edildi.

U.K'ye "sahte plaka takmak ve kullanmak", "muayene süresi geçtiği için trafikten men edilen araca, verilen izin süresinin sonunda muayenesini yaptırmadan trafiğe çıkarmak" suçlarından 35 bin 305 lira ceza yazıldı.

Şüpheli ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

trafik, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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