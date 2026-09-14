Edirne'de şap hastalığına karşı kent genelinde aşılama kampanyası başlatıldı
Edirne'de şap hastalığıyla mücadele amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kent genelinde aşılama kampanyası başlatıldı. Yetiştiricilerden çalışmalara hassasiyet göstermeleri istenirken aşının sürü güvenliği ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için önem taşıdığı belirtildi.
Edirne'de hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla mücadele amacıyla aşılama kampanyası başlatıldı.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı yürütülen koruyucu çalışmalar kapsamında kent genelinde aşılama faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Hayvan yetiştiricilerinin aşılama çalışmalarına gerekli hassasiyeti göstermeleri istenirken, aşının hayvan sağlığının korunması, sürü güvenliğinin sağlanması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı belirtildi.
Kampanya kapsamında "Şapa karşı tedbir bugün, sağlıklı üretim yarın" ve "Hayvanını koru, sürünü güçlendir" mesajlarıyla yetiştiricilere çağrıda bulunuldu.
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