Edirne'de şap hastalığına karşı kent genelinde aşılama kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de şap hastalığına karşı kent genelinde aşılama kampanyası başlatıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de şap hastalığıyla mücadele amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kent genelinde aşılama kampanyası başlatıldı. Yetiştiricilerden çalışmalara hassasiyet göstermeleri istenirken aşının sürü güvenliği ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için önem taşıdığı belirtildi.

Edirne'de hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla mücadele amacıyla aşılama kampanyası başlatıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı yürütülen koruyucu çalışmalar kapsamında kent genelinde aşılama faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Hayvan yetiştiricilerinin aşılama çalışmalarına gerekli hassasiyeti göstermeleri istenirken, aşının hayvan sağlığının korunması, sürü güvenliğinin sağlanması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kampanya kapsamında "Şapa karşı tedbir bugün, sağlıklı üretim yarın" ve "Hayvanını koru, sürünü güçlendir" mesajlarıyla yetiştiricilere çağrıda bulunuldu.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de şap hastalığına karşı kent genelinde aşılama kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
12:31
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:28:18. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de şap hastalığına karşı kent genelinde aşılama kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement