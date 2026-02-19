Edirne'de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Edirne'de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Edirne'de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi
19.02.2026 21:16
Edirne'de ramazanın ilk iftarı şehit yakınları ve gazilerle yapıldı.

Edirne'de ramazanın ilk iftarı şehit yakınları ve gazilerle yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere vatan için verdikleri mücadele için minnettar olduklarını söyledi.

Şehit kanlarıyla sulanmış al bayrağın gölgesindeki vatan topraklarının çok değerli olduğunu belirten Sezer, "Bizim için vatanımız çok değerlidir. İnşallah sizlerin dualarıyla 21. yüzyılda da vatanımız Türkiye Yüzyılı'nın gereklerini yerine getirerek bütün dünyaya tekrar insanlığı ve unutulmuş değerleri hatırlatacaktır." dedi.

Sezer, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'nde 4 yıl aradan sonra ramazan heyecanının yaşandığını dile getirdi.

Selimiye'nin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Sezer, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her aşamada emek gösteren Kültür Bakanlığımıza ve burada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hem bizim için çok değerli hem İslam alemi için sembol olan bir cami. İnşallah bugün bizler de orada olacağız ve iftardan sonra da orada Ramazan Sokağı'nı açacağız ve ramazan boyunca birçok etkinlik düzenlenecek. Akşamları orası bir festival alanı olsun istiyoruz." diye konuştu.

Edirne milletvekilleri Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Akalın ve Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden'in de konuşma yaptığı program, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu konseri ve semazen gösterisi ile sona erdi.

İftara, şehit yakınları ve gaziler, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Edirne'de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi

