Edirne'de Silahlı Saldırı Sonrası 5 Kişiye Ev Hapsi Ceza

Güncel

5 KİŞİYE EV HAPSİ CEZASI

Edirne'de özel bir şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin A.D.'nin tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 6'sı ise Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'ine yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.