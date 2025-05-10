Edirne'de siyasiler Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Edirne'de siyasiler Anneler Günü'nü kutladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

10.05.2025 12:36
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gencan mesajında, Anneler Günü'nün doğuran, büyüten, koruyan, yön gösteren tüm kadınların günü olduğunu belirtti.

Hayatın yükünü omuzlayan, sevgiyi eksiltmeyen, mücadelesinden asla vazgeçmeyen tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Gencan, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde sevgisiyle büyüten, emeğiyle var eden, dualarıyla yol açan tüm annelerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Başta evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren şehit anneleri olmak üzere yüreğiyle yaşayan, fedakarlığıyla ayakta duran tüm annelerimizi saygıyla selamlıyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi rahmetle anıyorum. ve elbette bir milletin kaderini değiştiren bir evlat yetiştiren Zübeyde Hanım'ı da unutmuyorum. O'nun şahsında yalnızca bir çocuğun değil, bir halkın umudunu büyüten tüm anneleri minnetle anıyorum. Tüm annelerin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Her biri başımızın tacı, yüreğimizin ışığıdır."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mesajında, annelerin, toplumun en değerli hazinesi olduğunu belirtti.

Annelerin güçlü ve örnek kişilikleri ile topluma ilham verdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Anneler ailelerin temel direğidir ve hayatın her alanında çok önemli bir role sahiptir. Annelerin çocuklarını sevgiyle büyütme, onlara doğru değerler aşılama ve geleceğin güçlü bireylerini yetiştirme konusunda olağanüstü bir çabası var. Annelerin fedakarlıkları göz ardı edilemez. Onların sevgi dolu kollarıyla evlerini bir yuva haline getirerek ve aile bireylerinin her birinin yanında olarak gösterdiği özveri her zaman takdire şayandır."

Aile Yılı'nın Anneler Günü'nü daha da kıymetli kıldığını aktaran İba, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, mesajında, annelerin karşılıksız sevginin, fedakarlığın ve direncin adı olduğunu belirtti.

Annelerin emeğini alın terini ve hayattaki dönüştürücü gücünü her alanda yüceltmenin en büyük sorumluluklarından olduğunu aktaran Taybıllı, şunları kaydetti:

"Güçlü kadınlar, güçlü annelerle güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak annelerimizin hak ettiği yaşamı tesis etmek için mücadelemiz sürecek.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz annesi Zübeyde Hanım ve şehit anneleri olmak üzere, sevgiyle büyüten, emekle yoğuran, umudu yeşerten tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum.'

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de siyasiler Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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