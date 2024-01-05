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Edirne'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu - Son Dakika
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Edirne'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu

Edirne'nin kent merkezinde yaşayan B.B., sosyal medya hesabının çalındığını fark ederek polise başvurdu. Aynı zamanda Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın, kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu. Süloğlu ilçesinde ise bir kişinin köpeği çalındı ve Uzunköprü ilçesinde cebinde esrar bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne\'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu
05.01.2024 - 11:17,
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Edirne'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan B.B. arkadaşlarının uyarısı üzerine sosyal medya hesabını kontrol etti.

Sosyal medya hesabının çalındığını anlayan B.B. polise başvurdu.

Kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde oturan Y.B. eşi C.K'nın kendisini darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Köpeği çalındı

Süloğlu ilçesinde bir kişinin köpeği çalındı.

G.A'nın okul bahçesine bıraktığı üzerinde çip takılı köpek henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

-Cebinde esrar bulunan şüpheli yakalandı

Uzunköprü ilçesinde cebinde esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşçıoğlu Mahallesinde durumundan şüphelendikleri G.T'nin üzerini aradı.

Cebinde 2 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Edirne, Keşan, Güvenlik, Şiddet, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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