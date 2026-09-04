Edirne\'de sünnet şöleninde 53 çocuk kent turu ve gösterilerle eğlendi

Edirne'de düzenlenen sünnet şöleninde 53 çocuk, kent turunun ardından aileleriyle müzik ve dans gösterileri eşliğinde eğlendi.

Sünnet şöleni kapsamında çocuklar ve aileleri Edirne Valiliği önünde bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in uğurladığı araç konvoyuyla kentte gezdirilen çocuklar, daha sonra programın gerçekleştirileceği Edirne Millet Bahçesi'ne getirildi.

Burada çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Klarnet sanatçısı Göksel Denlendirici ve ekibinin sahne aldığı şölende, Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Müzik ve dans gösterileriyle renklenen programda sünnet olan 53 çocuk, aileleriyle doyasıya eğlendi.

Vali Sezer, programda yaptığı konuşmada, 53 çocuğun sünnet şöleni dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların ve ailelerinin sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Sezer, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da çocukların mutluluğuna ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Programda Sezer ve beraberindekiler, çocuklarla pasta kesti.

Vali Sezer, sünnet olan çocuklara küçük altın ve hediye çeki takdim etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdür Vekili Halil Gündüz, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, kurum müdürleri, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.