Edirne\'de Tarihi Alipaşa Çarşısı\'nın kubbesindeki fil gözü camları kırıldı

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Edirne'de Tarihi Alipaşa Çarşısı'nın kubbesindeki fil gözü de denilen aydınlatma camları kırıldı.

Esnaf iş yerine geldiğinde çarşı içine çatıdan düşen cam kırıklarının olduğunu fark etti. Yaptıkları incelemede çarşısının aydınlatmasını sağlayan camların kırık olduğu tespit edildi.

Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen polis ekipleri çarşısının içerisinde ve kubbesinde inceleme yaptı.

Aydınlatmayı sağlayan 4 fil gözünün kırık olduğu belirlendi.

Polis tarihi çarşıya zarar veren kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine tarihi çarşıda güvenliğin gece de nöbet tuttuğunu ancak konuyla ilgili bir şüpheliye rastlamadığını söyledi.

Polis yaptığı incelemede olayı yaşları 11 ile 15 arasında değişen 4 çocuğun gerçekleştirdiğini belirledi.

Çocuk Şube Müdürlüğünce çocuklarla yapılan görüşmede faillerin oyun oynamak için çarşı kubbesine çıktıklarını, çatıda kendilerine parkur oluşturduklarını ancak herhangi bir yere zarar verdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Çocuklar ailelerine teslim edildi.