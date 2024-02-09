Edirne'de tarihi mekanlar siste kayboldu - Son Dakika
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Edirne'de tarihi mekanlar siste kayboldu

Edirne\'de tarihi mekanlar siste kayboldu

Edirne'de sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis, kentin simgesi Selimiye Camisi ve diğer tarihi mekanların görünmesini engelledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve trafikte ilerleme güçlüğü yaşandı. Vatandaşlar, sisin kalkmasıyla birlikte güzelliklerin ortaya çıkacağını umut ediyor. Polis ekipleri, önemli noktalarda ve yaya geçitlerinde önlem aldı. Hava sıcaklığının öğleden sonra 19 dereceye çıkması bekleniyor.

09.02.2024 23:41  Güncelleme: 23:47
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Edirne'de tarihi mekanlar siste kayboldu

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin simgesi Selimiye Camisi ve eski camii sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar yaşanan sis nedeniyle tarihi Selimiye Camiisin görünemediğini, öğleden sonra sisin kalkması ile güzelliklerin ortaya çıkacağını belirtti.

Polis ekipleri, önemli noktalar ve yoğun olan yaya geçitlerinde önlem aldı. Hava sıcaklığının öğleden sonra 19 dereceye çıkması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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