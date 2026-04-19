Edirne'de TIR'a Çarpan Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

19.04.2026 11:51
Edirne'de kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

EDİRNE'de kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Muhammet Şen (46), öldü, yanındaki P.O.A. ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Edirne-Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunda meydana geldi. Muhammet Şen'in kullandığı 41 AIM 905 plakalı kapalı kasa minibüs, kırmızı ışıktı bekleyen K.İ. idaresindeki CE 5542 XF Ukrayna plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüsün sürücüsü Şen ve yanındaki P.O.A., araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla minibüsten çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Şen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
