Edirne'de TIR ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de TIR ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de beton mikseri ile ters yöne giren bir TIR'ın çarpışması sonucu Faruk Karaca ve kızı Şimal Sudenaz Karaca yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

12.02.2024 15:55
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EDİRNE'de beton mikseri ile ters yöne giren TIR ile çarpıştığı kazada Faruk Karaca ile kızı Şimal Sudenaz Karaca (18)yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu, Edirne bağlantı yolunda meydana geldi. Yılmaz Öztürk'ün kullandığı 22 ADJ 442 plakalı beton mikseri, ters yöne giren Faruk Karaca yönetimindeki K 7274BH Bulgaristan plakalı üzerinde dorse bulunmayan TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, TIR'da bulunan Yılmaz Öztürk ile kızı Şimal Sudenaz Karaca yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ile kızı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Edirne\'de TIR ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de TIR ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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