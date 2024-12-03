Edirne\'de TIR kazasında Polonyalı şoför hayatını kaybetti

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EDİRNE'de arızalanan TIR'ını tamir etmeye çalışan Polonya uyruklu şoför Popowczak Mıeczyslaw (71), başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Lalapaşa ilçesinden Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı karayolu üzerinde meydana geldi. Polonya uyruklu şoför Popowczak Mıeczyslaw, arızalanan TIR'ını yol kenarına çekip, çağırdığı tamirci ile aracı üzerinde çalıştığı sırada, Galip A. yönetimindeki 50 DV 944 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Mıeczyslaw, ön tarafta park halindeki tamircinin hafif ticari aracının altına sürüklenip ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lalapaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mıeczyslaw, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tamircinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

TIR şoförü Galip A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.