Edirne'de trafik ekiplerince, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.
Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki uygulamada sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüleri tespit ederek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.
Sivil ekipler, araçların renk ve plaka bilgilerinin yanı sıra dinlenen müziğin çeşidini de kontrol noktasındaki meslektaşlarına iletti.
Denetimde 10'u yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 31 aracın sürücüsüne çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Sivil ekiplerin katıldığı denetimlerin süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik Denetimi: Yüksek Ses ve Abartı Egzoz Cezası - Son Dakika
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