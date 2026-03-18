Edirne'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

18.03.2026 08:39
Keşan'da kamyonetin TIR'a çarpması sonucu 2 Pakistanlı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

1) KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada Pakistan uyruklu 2 kişi öldü, Türk vatandaşı 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan Malkara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AOG 678 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Ö.K. (50) yönetimindeki 20 ASZ 945 çekici ve 34 FIY 623 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) ile Türk uyruklu T.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan ve yol kenarında duran kamyonet, şarampole devrilmemesi için halatla itfaiye aracına bağlandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Masawood Ur Rehman ve Muhammad Taimoor doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için hastane morguna konuldu. Tedavisi süren T.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Ö.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

