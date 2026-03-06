Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
06.03.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de otomobil-pikap çarpışmasında 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.S'nin kullandığı 22 ADP 554 plakalı otomobil, Kırklareli ışıklı kavşağında pikapla çarpıştı.

Kazada sürücü S.S. ile araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Otomobil, Edirne, Güncel, Trafik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Maça çıkmak isteyen Tedesco’ya doktordan iki kelimelik yanıt Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü gazeteden skandal Türkiye çıkışı
Dünyaca ünlü gazeteden skandal Türkiye çıkışı
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:25
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 10:47:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.