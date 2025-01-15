Edirne'de Trafik Yasağı Kaldırıldı

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Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletler için getirilen trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sürücülerin oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Valilik, 3 gün önce söz konusu araçların trafiğe çıkışını seyir ve can güvenliği açısından yasaklamıştı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği kentte hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 9 derecede olması bekleniyor.