Edirne'de Trakyalı Amazonlar Gösterildi - Son Dakika
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Edirne'de Trakyalı Amazonlar Gösterildi

Edirne\'de Trakyalı Amazonlar Gösterildi

Edirne'de Trakyalı Amazonlar belgeselinin gösterimi yapıldı, yönetmen ve oyuncular soruları yanıtladı.

19.12.2024 11:51
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Edirne'de Trakyalı Amazonlar filminin gösterimi yapıldı.

Edirne Belediyesi, Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu ve Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Trakyalı kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı belgesel film gösterildi.

Gösterim ardından filmin yönetmeni Engin Deniz Atlı ile oyunculardan Nurhan Karabiber, Fatma Efe ve Emel Akyıl, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Atlı, sinemanın da aralarında olduğu sanat dallarında insanın ilk olarak kendi evinde gördüklerini anlatmaya başladığını, bunun da en kolay ve en doğru yöntem olduğunu söyledi.

Lüleburgazlı olduğu için anlattığı hikayelere uzak olmadığını belirten Atlı, "Bir şeyler üretmek isteyenler çok uzaklara bakmasın. En yakında gördüğünüz şey aslında sizin hikayenizdir. Trakya Hikayeleri isimli 4-5 filmlik bir projenin ilk parçası bu film. Bu projeye, mücadele etmiş ve bir şeyleri başarmış kadınlarla başlamak istedik. Bu filmi çektiğim için mutluyum." diye konuştu.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Bedia Mutlu Mirzabey, EKAMEDER Başkanı Merve Tosun ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Trakyalı Amazonlar Gösterildi - Son Dakika

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