Edirne'de Ücretsiz Gebe Okulu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Ücretsiz Gebe Okulu

10.05.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki gebe okulu, anne adaylarına doğum süreci ve sonrası için ücretsiz eğitimler sunuyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde ücretsiz hizmet veren gebe okulu, anne adaylarını doğuma ve doğum sonrasına hazırlıyor.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde faaliyet gösteren gebe okulunda, anne adayları ve yeni doğum yapan annelere bilinçli, sağlıklı ve güvenli annelik süreci için eğitimler veriliyor.

Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı uzmanı ile ebelerin görev aldığı eğitimlerde doğuma hazırlık, normal doğum süreci, nefes egzersizleri, emzirme, yenidoğan bakımı, anne ruh sağlığı ve lohusalık dönemi gibi konular ele alınıyor.

Program kapsamında anne adayları, diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde Söğütlük Millet Bahçesi'nde açık hava etkinliklerine de katılıyor.

Uygulamalı ve teorik eğitimlerle anne adaylarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma hazırlanması amaçlanıyor.

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, gebe okullarının 2000'li yılların başında gebe sınıfı olarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiğini belirten Yıldırım, "Son dönemde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı çalışmaları kapsamında koruyan ve geliştiren sağlık hizmetlerine ağırlık veriliyor. Gebe sınıflarımız gebe okullarına dönüştü ve özel sektör dahil tüm hastanelerimize yayıldı. Edirne'de bugüne kadar 5 binin üzerinde anne adayına hizmet verdik." dedi.

Yıldırım, "Her Gebeye Bir Ebe" Projesi kapsamında koordinatör ebelerin gebeliğin son üç ayında anne adaylarını ve riskli gebeleri birebir takip ettiğini belirtti.

Gebe okulunda görevli sağlık personelinin ev ziyaretleri gerçekleştirerek eğitim verdiğini ifade eden Yıldırım, anne ve bebek açısından risk bulunmayan durumlarda normal doğumun teşvik edildiğini kaydetti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Kaya da koordinatör ebeler tarafından anne adaylarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu dile getirdi.

Koordinatör Ebe Kübra Dalyan ise 28'inci haftasını doldurmuş ve ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Ev ziyaretlerinde Sağlık Bakanlığının "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasını tanıttıklarını belirten Dalyan, "Bilgi korkunun panzehiridir sloganıyla hareket ediyoruz. Gebelerimizi gebe okuluna davet ederek süreçle ilgili endişelerini gidermeye yönelik eğitimler veriyoruz." diye konuştu.

31 haftalık hamile Hale Ilıca da gebe okulunda verilen eğitimlerin kendisini rahatlattığını ifade etti.

Eğitimler sayesinde doğum sürecine daha bilinçli hazırlandığını anlatan Ilıca, "Bebek bakımı, lohusalık ve doğum şekilleriyle ilgili çok güzel eğitimler veriliyor. Bu süreçte korkularımdan sıyrılmamda büyük destek oldu. Normal doğuma bakış açımı değiştirdi." dedi.

Gebe okuluna giderek bebeğini dünyaya getiren Ceyda Çelik de okulun doğum sürecine hazırlanmasına yardımcı olduğunu ve normal doğum korkusunu yenmesini sağladığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Ücretsiz Gebe Okulu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:36:21. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Ücretsiz Gebe Okulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.