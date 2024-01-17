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Edirne'de Uyuşturucu Bulunan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Bulunan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 1,39 gram bonzai ile uyuşturucu hap ele geçirildi. G.K. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, Edirne'de suç teşkil eden 23 internet sitesi de kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini gibi suçları içeren internet siteleri tespit edildi ve erişimleri engellendi. Ayrıca, Edirne'de üzerinde tabanca bulunan bir şüpheli hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Edirne\'de Uyuşturucu Bulunan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
17.01.2024 - 12:27,  Güncelleme: 12:29
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Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelenilen kişilerin üzerini aradı. Aramada, 1,39 gram bonzai ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili G.K. ve S.A. gözaltına alındı.

Suç teşkil eden internet siteleri kapatıldı

Edirne'de suç teşkil eden 23 internet sitesi erişime kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama ile sağlık için tehlikeli madde temini içerikli internet siteleri tespit edildi.

Suç teşkil eden 23 internet sitesi erişime kapatıldı

Şüphelinin üzerinde tabanca ele geçirildi

Edirne'de üzerinde tabanca bulunan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde durumundan şüphelendikleri kişinin üzerini aradı.

Aramada 1 tabanca, 6 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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