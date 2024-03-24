Edirne\'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çin-Avrupa Yük Treni Hattı Faaliyete Geçti

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlayan yeni bir uluslararası yük treni hattı Perşembe günü faaliyete geçti. Tren, otomobil parçaları ve mekanik ekipman da dahil olmak üzere yaklaşık 20 milyon yuan değerinde 110 TEU yük taşıyacak. Bu yeni hizmet, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi ile Sırbistan ve Orta ve Doğu Avrupa'daki diğer Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil olan ülkeler arasında ekonomik ve ticari etkileşim için yeni bir rota oluşturmayı hedefliyor.