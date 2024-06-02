Edirne\'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 17 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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