Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği iki ayrı adrese operasyon düzenledi. M.H.Y.'nin evinde yapılan aramada, 823 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. M.H.Y. ile B.B., gözaltına alındı. Diğer adreste yapılan aramada ise 215 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 4 fişek halinde 4 gram skunk, esrar kutusu ele geçirildi, Y.E.Ç., S.Ç. ve H.U.Y., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden . M.H.Y., Y.E.Ç., S.Ç. ve H.U.Y. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, B.B., serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,