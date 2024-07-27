Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 29 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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