Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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