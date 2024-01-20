Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 10 gram esrar 16 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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