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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla kent merkezi ve Keşan ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 25 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 16 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
20.01.2024 - 09:43,
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 10 gram esrar 16 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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