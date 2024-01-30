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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 30 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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