Edirne\'de Yağmur Duası ve Kızılay Faaliyetleri

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duasına katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, köyün muhtarı Vedat Çınar'ın öncülüğünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür duası edildi.

Programa katılan İba, bu yıl yağan yağmurlar için hep birlikte şükür ettiklerini belirtti.

Yağışın devamı için dua ettiklerini ifade eden İba, tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Öğrencilere "Kızılay kolluğu" dağıtıldı

Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından okullarda "Kızılay kolluğu" dağıtıldı.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay gönüllüleri Şükrüpaşa, Kurtuluş, 100. Yıl ve 75. Yıl ilkokullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kızılay Koordinatörü öğretmen Didem Yaman'ın sunumunun ardından Kızılay Kolu öğrencilerine kollukları takdim edildi.

Türk Kızılay Nevruz kutlamasında ikramda bulundu

Türk Kızılay Edirne Şubesi gönüllüleri ?Edirne Valiliğince düzenlenen Nevruz Bayramı Kutlama Programı'nda ikramda bulundu.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerde Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar ve gönüllüler çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunan gönüllüler çocuklarla çeşitli oyunlara da katıldı.