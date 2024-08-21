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Edirne'de yağmur etkili oldu

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Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kısa süreli de olsa yağmura bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin ve tentelerin altlarına sığındı. Turistler ise şemsiye satıcılarında sığınarak ıslanmamaya çalıştı. Kentte önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar yağış beklenmiyor.

21.08.2024 14:37
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Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kısa süreli de olsa yağmura bıraktı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Edirne'de yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin ve tentelerin altlarına sığındı. Kente gezmeye gelen turistler ise ıslanmamak için soluğu şemsiye satıcılarında aldı. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde açtıkları stantlarda satış yapan ev hanımları da yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar, kısa süreli etkili olan yağışla birlikte serinledi. Kısa süreli etkili olan yağış yerini güneşe bıraktı.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, 23 Ağustos Cuma günü termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kentte önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar yağış beklenmiyor.

Edirne\'de yağmur etkili oldu
Kaynak: İHA

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