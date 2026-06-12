Edirne'de Yangın Eğitimi ve Şiddetle Mücadele Faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Yangın Eğitimi ve Şiddetle Mücadele Faaliyetleri

Edirne\'de Yangın Eğitimi ve Şiddetle Mücadele Faaliyetleri
12.06.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yangın tatbikatı ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenledi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kurum personeli ile hizmet alan vatandaşlara yönelik "Yangın ve Yangın Tatbikatı" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Edirne merkez ve Uzunköprü ilçesindeki kuruluşlarda düzenlenen eğitimler, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince teorik ve uygulamalı olarak verildi.

Eğitimlerde yangın türleri, yangın anında yapılması gerekenler, güvenli tahliye yöntemleri, yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve acil durumlarda aranacak numaralar hakkında bilgi aktarıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimlerin belirlenen program doğrultusunda ilçelerdeki kamu ve özel kuruluşlarda sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

Üniversite öğrencilerine IPARD eğitimi verildi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, üniversite öğrencilerine yönelik IPARD Proje Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı eğitimde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Edirne İrtibat Ofisi yetkilileri tarafından IPARD Programı ve destek süreçleri hakkında bilgi verildi.

Programda proje başvuru şartları, uygun harcamalar, sıralama kriterleri ve desteklenen örnek projeler anlatıldı.

Eğitimin sonunda Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personelince kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık sunumu gerçekleştirildi.

Öğrencilere ve öğretmenlere şiddetle mücadele eğitimi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencilerine kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta, zorla evliliklerin önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Edirne merkez ve ilçelerde görev yapan rehber öğretmenlere de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi.

Eğitimlerde, şiddetin önlenmesi, farkındalığın artırılması ve ilgili kurumlara başvuru mekanizmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yangın Eğitimi ve Şiddetle Mücadele Faaliyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:39:38. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Yangın Eğitimi ve Şiddetle Mücadele Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.