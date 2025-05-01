Edirne\'de Yangın Paniği

Edirne'de samanlıktan eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tayakadın köyünde Mehmet Öztaş'ın evinin bahçesinde samanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler yan taraftaki Ersin Turan'a ait eve sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.
Yangında 150 balya, 300 kilogram hayvan yemi yandı, yangının sıçradığı traktör römorku ve evde maddi hasar oluştu.
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