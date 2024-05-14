Edirne\'de 19 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Ekiplerin çalışmasıyla, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Fas, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 19 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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