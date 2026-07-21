Edirne'de Yaz Spor Okulları Futbol Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Yaz Spor Okulları Futbol Turnuvası Devam Ediyor

Edirne\'de Yaz Spor Okulları Futbol Turnuvası Devam Ediyor
21.07.2026 09:43
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Edirne'de 10 takımın katıldığı futbol turnuvası Saraçhane Futbol Sahası'nda sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları Futbol Turnuvası sürüyor.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Saraçhane Futbol Sahası'nda devam eden turnuvada 10 takım mücadele ediyor.

İl Müdürü Selim Ak da turnuvayı izleyerek mücadele eden takımlara başarılar diledi.

Enez sahillerinde yoğunluk oluştu

Enez sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu Enez sahillerinde güneşlenip denize girerek değerlendirdi.

Karaincirli Sahili de yoğunluğun yaşandığı yerler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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