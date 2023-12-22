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Edirne'de Yeni Yıl Alışveriş Festivali Başladı

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Alışveriş Festivali, Saraçlar Caddesi'nde başladı. Festival kapsamında el emeği ürünlerin satışı yapılıyor. Yılbaşı temalı takılar ve özel tasarım hediyelikler büyük ilgi görüyor. Festival, alışveriş günleriyle yılbaşına kadar devam edecek.

Edirne\'de Yeni Yıl Alışveriş Festivali Başladı
22.12.2023 - 12:04,
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Edirne'de "Yeni Yıl Alışveriş Festivali" başladı.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl Saraçlar Caddesi'nde üçüncü kez kurulan Yeni Yıl Alışveriş Festivali kapsamında kadınların el emeği ürünleri satışa çıkarıldı. Stantlarda yılbaşı temalı el yapımı takılar ve özel tasarım hediyelikler ilgi gördü.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılışta yaptığı konuşmada, yeni yıl öncesi güzel bir festivali vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Edirnelileri alışveriş festivaline davet eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Yeni yıl öncesi alışveriş alanlarının kurulması Orta Avrupa'da çok uzun yıllar önce başlayıp bugün dünyanın birçok yerine yayılmış. Bizde bunun üçüncüsünü Edirne'de yaparak sürekli hale getirmeye ve kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kadınlarımız yaptıkları her işte olduğu gibi tüm samimiyet ve sevgileriyle bu işte de çok iyiler. Burada yılbaşına kadar sürecek alışveriş günleri onların ekonomilerine katkıda bulunacak."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Morİz ritim grubu konser verdi.

Müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, cep telefonlarıyla konseri kaydetti.

Alışveriş günleri yılbaşına kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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