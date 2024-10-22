Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protestosu - Son Dakika
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Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protestosu

Edirne\'de Yenidoğan Çetesi Protestosu

Sivil toplum kuruluşları, bebek ölümlerine neden olan şüphelilerin ağır cezalar almasını istedi.

22.10.2024 10:17
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Edirne'de sivil toplum kuruluşları "Yenidoğan çetesi"ni protesto etti.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bebeklerin ölümüne neden olan şüphelilerin en ağır cezaları alması talebinde bulundu.

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, burada yaptığı açıklamada, "acımasız bir vahşetle" karşı karşıya kalındığını söyledi.

Hayati tehlikesi olan yenidoğan bebeklerin donanımlı devlet hastaneleri yerine anlaşmalı özel hastanelere sevk edildiğini ve bebeklerin ölümüne neden olunduğunu belirten Ercin, şunları kaydetti:

"Hayata gözlerini yeni açmış, anne kokusunu alamamış bebekleri üç kuruş için yok eden insanlar karşısında nutkumuz tutuldu. Olaya karışan hastanelerin sahiplerinin, doktorlarının ve diğer personelinin durumdan habersiz olduğunu düşünmekte zorlanıyoruz. Çünkü bir suça iştirak etmeden, suçu gören ve kayıtsız kalarak suçu ihbar etmeyenin de hem yasalar önünde hem de vicdanlarda suçu işleyenler kadar suçlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak neyse ki sağlık sektöründe iyi yöneticilerin, etik ve vicdan sahibi sağlık çalışanlarının sayısının çok daha fazla olması umudumuzu diri tutuyor."

Ercin, söz konusu olaydaki gibi benzer durumların yaşanmaması için denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Edirne Emek Platformu adına açıklama yapan Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Utku Okçu ise yaşanan olayın insanlık değerleriyle bağdaşmayan nitelikte olduğunu dile getirdi.

Okçu, hekimlik mesleğinin saygınlığına, onuruna, kutsallığına leke sürenlerin, halkın sağlığını riske atanların hak ettikleri cezaları almaları için titizlikle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde özveriyle çalışan ve bebeklerin yaşamı için mücadele eden çok sayıda değerli hekim ve sağlık çalışanı olduğuna dikkati çeken Okçu, "Gecelerini gündüzlerine katarak görev yapan sağlık çalışanları toptancı bir bakışla suçlanmayı ve hedef gösterilmeyi hak etmemektedirler. Öfkeliyiz, güvensiz hissediyoruz, adalet bekliyoruz, yoğun duygular içerisindeyiz ama bütün bu yaşananlar sonucunda yeni bir sağlıkta şiddet dalgası oluşmasına da müsaade etmemeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protestosu - Son Dakika

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