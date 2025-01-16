Edirne'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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Edirne'de 'Yılın Kareleri' Oylaması

Edirne\'de \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Edirne Müftüsü ve İletişim Bölge Müdürü, 2024'ün önemli fotoğraflarını değerlendirdi.

16.01.2025 09:47
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Edirne Müftüsü Ercan Aksu ve İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksu ve Arar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Aksu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Cedallah'ın "Acısına sarılmış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" ve "Spor" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" fotoğrafına oy verdi.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Arar

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafından yana tercihini kullanan Arar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'ın "Umut var" fotoğrafına oy verdi.

Arar, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ercan Aksu, Güncel, edirne, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

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