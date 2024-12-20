Edirne\'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

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EDİRNE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metrenin altına indi.

Edirne, dün sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Sis öğleden sonra dağılırken, bu sabah saatlerinde yine etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, başta Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler sisle kaplandı. Polis ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.