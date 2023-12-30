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Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında kaldı. Polis, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte sisin bu akşam ve yarın da etkili olacağını belirtti.

Edirne\'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
30.12.2023 - 11:53,
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Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında kaldı, gözden kayboldu.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin bu akşam ve yarın da etkili olacağını belirtti.

Kaynak: AA
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