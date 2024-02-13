Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne\'de Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmaya çalışan 2'si PKK/KCK, 4'ü FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplam 6 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

13.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2'si PKK/KCK, 4'ü FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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