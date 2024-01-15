Edirne\'deki 1. Murat Lisesi Tarihi Binası Onarımdan Geçiriliyor

Edirne'de 1. Murat Lisesinin tarihi binası onarımdan geçiriliyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, okulu ziyaretinde tahrip olan dış cephesini görünce binanın onarımı için talimat verdi.

Kaleiçi semtindeki 131 yıllık okulun, çatı ve dış cephe onarımı için ihaleye çıkıldı.

Başlayan çalışmalar kapsamında iş güvenliği üst düzeyde tutularak eğitime ara verilmedi.

Onarımın mart ayında tamamlanması hedefleniyor.

Okulun müdürü Yakup Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, lisenin kentin en eski ve köklü okullarından birini olduğunu söyledi.

Binanın eskiyen çatı ve dış cephesinin onarıma alındığını anlatan Öz, "Valimiz okulumuza ziyarete geldiğinde tadilatla ilgili talimat verdi, ardından ihaleye çıkıldı, onarım başlatıldı. Şu anda ekipler hızlı bir şekilde çalışıyor. İş güvenliği alınmış durumda, öğrencilerin giriş çıkışlarıyla ilgili bir sıkıntı yok. Okulda eğitim öğretime ara verilmedi. Çatı baştan sona kadar açıldı, ahşapları değiştirildi ve izolasyonu yapıldı. Ardından kiremitler serilecek. Dış cephe de tamamen elden geçirilecek." dedi.

Azınlık okulu olarak inşa edildi

Polonya Azınlık Okulu olarak 1893 yılında inşa edilen tarihi bina, 1912'ye kadar bu işlevini sürdürdü.

Balkan Savaşları sırasında hastane şeklinde hizmet veren yapı, 1973 yılından bu yana ortaokul ve lise olarak kullanılıyor.